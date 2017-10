Lo Stadio Olimpico si tinge di giallorosso: alle 20.45 torna in campo la Roma contro il Chelsea per la quarta giornata dei gironi di Champions League. Reduci da tre successi consecutivi e soprattutto dallo spettacolare pareggio a Stamford Bridge, gli uomini di Di Francesco sono ancora imbattuti in questa edizione della massima coppa europea e cercano un successo che permetterebbe di scavalcare proprio i Blues in testa alla classifica del gruppo C.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Bilancio perfetto tra Roma e Chelsea (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta), ma all'Olimpico storicamente i giallorossi fanno fatica contro le inglesi: in 17 precedenti sono solo 3 le vittorie, 5 i pareggi e 9 le sconfitte, l'ultima nel 2014 contro il Manchester City, nel quale peraltro militava Edin Dzeko. Proprio il bomber bosniaco è l'uomo più atteso: doppietta a Londra e 3 gol nelle ultime due partite, Dzeko prova ad andare a segno per la terza partita consecutiva in Champions come non gli riesce dal 2009/10 al Wolfsburg.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di Roma-Chelsea.