Dopo la Juventus, anche la Roma è chiamata a ribaltare un risultato sfavorevole nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Compito ancor più difficile per gli uomini di Di Francesco, usciti sconfitti per 2 a 1 nella trasferta in Ucraina di fine febbraio e chiamati a fornire una prestazione maiuscola all’Olimpico per ottenere la qualificazione. I quotisti inglesi di Stanleybet - si legge in una nota - comunque danno fiducia ai giallorossi, dati come nettamente favoriti nella gara di domani sera a quota 1.70, mentre il successo esterno degli ucraini è dato a 4.60 e il pareggio – inutile per la Roma – è piazzato a 3.90. Per ottenere la qualificazione diretta ai capitolini basterebbe un 1 a 0, risultato che sulla lavagna di Stanleybet è bancato a 8.75, così come il 2 a 0. Un altro 2 a 1 che porterebbe ai tempi supplementari, invece, varrebbe 7.75 volte la posta giocata. Poca fiducia nella risoluzione del match ai calci di rigore, scenario che su www.stanleybet.it è fissato a 10.25 contro il ben più basso 1.02 per una conclusione della sfida senza i tiri dagli undici metri.