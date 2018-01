Ai microfoni di Sky, sui pareri circa il possibile percorso delle italiane tuttora in corsa per la Champions League, l'ex centrocampista di Milan e Juventus Andrea Pirlo si è così espresso: "La Juventus è sicuramente forte, lo ha dimostrato in questi anni e ha tante possibilità di andare lontano. La Roma è più sorprendente, ha passato un girone dove tutti la davano per eliminata".