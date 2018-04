La Juventus è la prima squadra ad aver battuto tre volte il Real Madrid al Bernabeu nelle competizioni europee. Non solo: la squadra bianconera stava per infliggere una sconfitta dalle proporzioni inedite ai Blancos , dato che nessuna squadra ha vinto con un margine di vantaggio di tre gol contro il Real al Bernabeu in competizioni europee.



Anche il primo tempo è da record: infatti il Real Madrid non chiudeva un primo tempo di Champions League sotto di due gol in incontri casalinghi da febbraio 2000 (contro il Bayern Monaco ).



Infine: la Juventus è l’unica squadra con due giocatori che sono riusciti a realizzare una doppietta fuori casa contro il Real Madrid in Champions League (il primo è stato Del Piero nel 2008).