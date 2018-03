Un gol all’Old Trafford per trovare lo slancio giusto negli ottavi di finale della Champions League. Dopo lo 0-0 dell’andata, giocata in Spagna, il Siviglia parte da sfavorito nelle scommesse sul passaggio del turno: la squadra di Montella è data a 3,00 sul tabellone 888sport.it, contro l’1,39 piazzato sul Manchester United. In ottica qualificazione, sarebbe ideale trovare una rete nello stadio dei Red Devils, che in casa hanno subito solo 9 reti in 20 partite, vincendo per 17 volte. I quotisti, comunque, danno buone chance agli andalusi di andare in rete, piazzando a 1,60 il loro gol. Più difficile che riescano a vincere la partita, tant’è che nel pronostico secco lo United è a 1,64 contro il 3,85 sul pareggio e il 6,10 sul blitz spagnolo. A Montella, però, basta un 1-1 per qualificarsi (con lo 0-0 si andrebbe ai supplementari), risultato esatto ritenuto abbastanza probabile e dato a 7 volte la posta.