Prima del Leicester in Champions League senza Claudio Ranieri. Le foxes attendono il Siviglia di Sampaoli per ribaltare il 2-1 dell'andata: Shakespeare, erede dell'italiano fino al termine della stagione, punterà su Jamie Vardy, autore del gol che mantiene vive le speranze di qualificazione del club inglese.



Nella sua storia, il Leicester non ha mai superato un avversario spagnolo nelle competizione europee; dall'altra parte il club andaluso non ha mai superato gli ottavi di finale in Champions League. Mahrez e compagni le hanno vinte tutte in casa, mentre il Siviglia non ha mai perso in trasferta.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Leicester: Leicester: Schmeichel; Simpson, Huth, Morgan, Fuchs; Albrighton, Ndidi, Drinkwater, Mahrez; Okazaki, Vardy

Siviglia: in arrivo.