Ci siamo, torna la Champions League e inizia la fase determinante con la terza giornata pronta per andare in scena. La Juventus di Allegri non può sbagliare contro lo Sporting all'Allianz Stadium (DIRETTA QUI), deve cercare di portare a casa punti anche la Roma nel fortino di Antonio Conte (DIRETTA QUI), a Stamford Bridge c'è un Chelsea che vuole riscattare l'incredibile sconfitta in Premier contro il Crystal Palace ma con un ottimo ruolino di marcia in Champions League.



Sugli altri campi, nel girone dei bianconeri torna protagonista il Barcellona di Messi contro l'Olympiacos al Camp Nou mentre tra le avversarie della Roma, si sfidano Qarabag e Atlético Madrid nel pomeriggio. Il Manchester United va sul campo del Benfica dove è vietato sbagliare, Mourinho si affida al solito Rashford in avanti; riparte l'avventura di Heynckes al Bayern Monaco anche in Champions League, all'Allianz Arena arriva il Celtic e l'allenatore - ultimo a vincere la Coppa con i bavaresi - vuole ricominciare con una vittoria fondamentale. L'ultimo turno fu fatale a Carlo Ancelotti, proprio contro il Paris Saint-Germain che affronta l'Anderlecht, la stella Neymar è pronta per brillare ancora. Chiude la notte europea il CSKA Mosca che sfida il Basilea per continuare a sperare.



Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di questa serata di Champions League.