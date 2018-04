Scintille in arrivo ad Anfield, dove domani scenderanno in campo Liverpool e Manchester City per la prima parte dei quarti di Champions League. Un derby all’inglese che promette spettacolo, viste le premesse: da una parte i Citizens, a un passo dal titolo in campionato dopo una stagione trionfale, dall’altra i Reds, esaltati dall’annata ispiratissima di Salah e soprattutto con il confortante precedente di gennaio. Due mesi fa, sempre ad Anfield, la squadra di Klopp ha inflitto a quella di Guardiola l’unico ko rimediato in Premier quest’anno. Un dato significativo, anche se le quote per la sfida di domani dicono City: sul tabellone 888sport.it il segno «2» è in vantaggio a 2,38, con il Liverpool a 3,00 e il pareggio a 3,60. Molto più sbilanciate, informa Agipronews, le previsioni sui gol: nonostante sia la partita di andata, i quotisti puntano già su un risultato “alto”, da almeno tre reti complessive (Over a 2,65). Ancora più bassa la valutazione per il Goal, in lavagna a 1,50, mentre un altro 4-3 per il Liverpool dopo quello di gennaio pagherebbe 76 volte la posta.