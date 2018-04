Dopo la storica rimonta della Roma ai quarti di finale contro il Barcellona, i giallorossi stasera sono attesi ad Anfield per “riscrivere la storia” nella semifinale di andata contro il Liverpool. È la prima volta che i capitolini tornano tra le prime quattro squadre d’Europa dal 1984 (nella vecchia Coppa dei Campioni, che perse in finale, proprio contro il Liverpool). Per i cinque volte Campioni d'Europa, invece, è la decima semifinale, anche se l’ultima volta che hanno giocato in questa fase, sono stati eliminati dal Chelsea (2007/08). Dando uno sguardo alle quote, si legge in una nota, la squadra inglese è data come nettamente favorita a 1,52 su QuiGioco.it, mentre il pareggio si gioca a 4,72 ed un successo esterno degli uomini di Di Francesco è a ben 6 volte la posta. Sono 33 finora, i gol segnati dal Liverpool nella competizione in 10 partite disputate ma la Roma non ha mantenuto la porta inviolata in CL da 26 trasferte. Detto ciò, l’opzione «Goal» con entrambe le squadre a segno è offerta a quota 1,70 su QuiGioco.it, contro il «No Goal» a 2,03. Considerando che la squadra di Klopp viaggia ad una media di oltre due gol a partita, il segno «Over 2,5» di stasera si gioca a 1,58, mentre l’«Under 2,5» è nettamente più alto a 2,29. I giallorossi, inoltre, ritroveranno una vecchia conoscenza in Mohamed Salah (due stagioni alla Roma): un extraterrestre del calcio europeo con 31 gol in 33 presenze in Premier League e 9 reti in Champions, l’egiziano è candidato come «Primo marcatore» del match a quota 4,00, il duello è contro Dzeko offerto a 6,00.