Di nuovo a un passo dalla finale, 27 anni dopo l'ultima semifinale europea. Questa sera la Roma si gioca il primo round contro il Liverpool, semifinale d'andata di Champions League ad Anfield e per Eusebio Di Francesco è tempo di definire gli ultimi accorgimenti tattici per arginare i Reds.



12.30 PRUZZO SI SCUSA - Dopo la foto con il dito medio esibito allo stemma del Liverpool, l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo si scusa con un post su Facebook: "Chiedo umilmente scusa se ho offeso qualcuno, era una foto scherzosa e non capisco come possa essere stata interpretata in maniera diversa, il mio cuore è giallorosso e lo sarà sempre. Forza Roma".



11.40 PARLA KARIUS - Karius, portiere del Liverpool, parla in vista del match di stasera contro la Roma, semifinale d'andata di Champions League: "È la partita più importante per me e per molti miei compagni. È normale essere un po' nervosi, credo aiuti a dare il meglio di sé. La Roma è davvero forte, lo ha dimostrato nell'arco di tutta la competizione. Per nessuno di noi è stato un sollievo il sorteggio. Batterla non sarà un compito facile, ma in due gare tutto può succedere. Dovremo essere concentrati dall'inizio alla fine. Se i tifosi ci daranno una mano? Naturalmente il pubblico ci darà una mano, ma spetterà a noi sul campo fare la partita. Loro saranno il nostro dodicesimo uomo, avranno un grande impatto su di noi e sulla squadra che ci affronta. La Roma sa a cosa va incontro".



TORNA DZEKO, UN DUBBIO - Abbandonato il 4-3-3, i giallorossi tornano al 3-4-3 che ha portato all'impresa contro il Barcellona nell'ultimo turno e vanno con l'undici tipo: tornano Juan Jesus, Florenzi e Kolarov, sarà Dzeko a guidare l'attacco con Under in vantaggio su Schick. Scelte già fatte per Klopp: intoccabile il tridente Salah-Firmino-Mané, saranno Milner e Oxlade-Chamberlain ad agire a centrocampo con Henderson.



LIVERPOOL-ROMA (ore 20.45, diretta tv Canale 5 e Premium Sport HD)



Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.



Roma (3-4-3): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Dzeko, Nainggolan. All. Di Francesco.



Arbitro: Felix Brych (Germania).