Torna in campo la Champions League per le seconde due gare degli ottavi di finale della competizione, a circa due mesi di distanza dalla chiusura dei gironi eliminatori. Sul campo dell'Etihad Stadium di Manchester si sfidano il Manchester City di Pep Guardiola e il Monaco di Leonardo Jardim, due squadre in un ottimo momento di forma: i Citizens hanno compiuto una bella rimonta in Premier League, riuscendo a riportarsi in seconda posizione, mentre i monegaschi guidano la classifica della Ligue 1. Primo incontro nelle coppe europee tra City e Monaco: gli inglesi sono imbattuti contro avversarie francesi nelle coppe (1V, 2N), ma tutti e tre i precedenti sono stati contro il PSG. Anche il Monaco ha sempre passato il turno nei suoi tre precedenti contro avversarie inglesi in Champions League: contro il Manchester Utd nel 1997/98, contro il Chelsea nel 2003/04 e contro l'Arsenal nel 2014/15. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber: l'argentino Sergio Aguero e il colombiano Radamel Falcao.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Man City (4-1-4-1): Caballero - Sagna, Stones, Otamendi, Fernandinho - Yaya Touré - Sané, Silva, De Bruyne, Sterling - Agüero



Monaco (4-2-2-2): Subasic - Sidibé, Glik, Raggi, Mendy - Fabinho, Bakayoko - Silva, Lemar - Mbappe, Falcao