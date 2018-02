Anche Leo Messi ha i suoi personalissimi tabù. Il più grande è ben noto: la Pulce non è mai riuscito a conquistare un trofeo con la maglia dell’Argentina. Ce n’è però un altro con cui dovrà fare i conti domani, nell’andata di finale degli ottavi di Champions League. Si chiama Chelsea, unica tra le squadre affrontate più di quattro volte (ci ha giocato contro in otto occasioni) a cui non ha mai segnato un gol. I tabù, si sa, sono fatti per essere sfatati e a tal proposito - fa sapere Agipronews - i bookmaker lanciano la Pulce verso la liberazione: è il marcatore più probabile per il match di Stamford Bridge e la sua rete è data a 2,25 sul tabellone Snai, dove la quota sale fino a 5,50 nel caso fosse lui a sbloccare l’incontro. Scommesse aperte anche su un Messi in versione dilagante: si punta (questa volta il tabellone è quello di Microgame) su una doppietta, data a 7,00 o addirittura su una tripletta, possibilità che pagherebbe ben 28 volte la posta.