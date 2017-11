Serve una vittoria per tenere in piedi le speranze di qualificazione e almeno in quota l’obiettivo è alla portata del Napoli. Nella quinta giornata di Champions League gli azzurri ritrovano lo Shakhtar Donetsk dopo il ko incassato in Ucraina: per accorciare le distanze dal secondo posto nel gruppo F (occupato proprio dai neroarancioni) Sarri e i suoi devono obbligatoriamente conquistare tre punti, obiettivo che sul tabellone Microgame è offerto a 1,45. Il fattore San Paolo - dove il Napoli ha perso solo due volte negli ultimi otto mesi - si fa sentire anche nelle scelte degli scommettitori, che nel 97% dei casi hanno puntato sull’«1» dei partenopei. Lo Shakhtar dovrà invece vedersela con un bilancio piuttosto magro nelle trasferte più recenti di Champions: a parte la vittoria con il Feyenoord nell’ultima giornata, gli ucraini sono sempre andati ko nelle cinque sfide precedenti, senza segnare neanche un gol. Risultati che piazzano il «2» a un corposo 6,50 (e appena lo 0,5% delle scelte), mentre il pareggio si gioca a 4,80 (2,5%).