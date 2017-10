Il Napoli si sveglia tardi e perde la terza partita nel girone F della Champions League. A Manchester finisce 2-1 per il City con tanti rimpianti per la squadra di Sarri. Nell’altra gara di ieri sera lo Shakhtar batte il Feyenoord e rimane solo al secondo posto in classifica, ma i bookmaker continuano a dare fiducia alla squadra azzurra nonostante tutto: nelle scommesse sulla qualificazione al prossimo turno il Napoli resta favorito sugli ucraini. Insigne & C agli ottavi si giocano a 1,45 mentre i neroarancio sono piazzati a 1,83. Nelle giocate sul primo posto nel gruppo, invece, il City, a punteggio pieno dopo tre partite, domina incontrastato: Guardiola davanti a tutti si gioca a 1,10 appena, improbabile una rimonta del Napoli o dello Shakhtar, entrambe date a 11,00.