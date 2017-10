Momento d’oro per il Napoli, la squadra di Sarri torna a calcare il palcoscenico della Champions League da primo in classifica in Serie A, in solitaria, e con il morale alle stelle. Gli azzurri incontrano il Manchester City, che in Premier sta strapazzando la concorrenza e gode - come il Napoli - del primo posto in classifica. Si sfidano dunque due delle squadre più spettacolari d’Europa ma, a guardare il pronostico, la squadra di Sarri è chiamata all’impresa. Per i bookie di Sisal Matchpoint infatti, gli inglesi - che non perdono un match casalingo di Champions League dal 15 settembre del 2015 – sono favoriti a 1.56. Per la vittoria del Napoli si sale a 5.60, il pareggio vale 4.35.