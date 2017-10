All’andata si svegliò troppo tardi e non riuscì a recuperare le due reti di svantaggio accumulate nel primo tempo. Nel match di ritorno contro il Manchester City, nel girone F della Champions League, il Napoli può contare sulla fiducia degli scommettitori. Gli azzurri continuano a marciare alla grande in campionato e, seppure sfavoriti dalle quote, hanno raccolto il 59% delle puntate «1X2»: il loro successo si gioca a 2,65 su Microgame. Avanti di pochissimo la squadra di Guardiola, pure in ottima forma: non perde una partita dallo scorso aprile (2-1 in campionato contro il Chelsea) ed è piazzata a 2,50. Sul «2», però, è finito il 30% delle scommesse, mentre si punta a 3,65 sul pareggio.