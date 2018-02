L'ex arbitro internazionale, Tom Henning Ovrebo, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca. Il norvegese, protagonista in negativo nella sfida di Champions League tra Chelsea e Barcellona del 2009, è tornato su quell'arbitraggio molto discusso: "Non ne vado orgoglioso. Ma un arbitro, come un allenatore o un giocatore, può commettere certi errori. Fa parte della mia carriera e non mi dispiace parlarne. Rimango comunque orgoglioso di essere stato un arbitro importante per molti anni. Chiaramente era una semifinale di ritorno di Champions: normale che sia ricordata. Io "peggior arbitro della Champions"? Non so. Certamente con il Var qualche mia decisione sarebbe stata cambiata. Ho ricevuto minacce di morte dai tifosi del Chelsea, fino al 2012 l'argomento rimase caldo. Purtroppo quella serata storta ha influenzato la mia carriera, ma il mio ritiro è avvenuto per problemi fisici". Ovrebo ha parlato anche del grave errore in occasione della sfida tra Bayern Monaco e Fiorentina: "Nel 2010 sono stato chiamato ad arbitrare il Bayern-Fiorentina e ho sbagliato un fuorigioco (il gol del 2-1 di Klose, ndr)".