Liverpool e Roma sono pronte ad affrontarsi ad Anfield Road per il primo round delle semifinali di Champions League, penultimo ostacolo prima della finalissima di Kiev. Entrambe hanno stupito tutti eliminando le due superfavorite della competizione, Manchester City e Barcellona e sono le vere sorprese di queste semifinali. La sfida non può non riportare alla mente la finale di Coppa dei Campioni del 1984, quando i Reds si imposero sui giallorossi ai calci di rigore, ecco perché il match assume per i capitolini un significato in più. Per la rivincita però, la Roma dovrà probabilmente aspettare la gara di ritorno perché il pronostico di Sisal Matchpoint favorisce gli uomini di Klopp in questo match: la vittoria inglese è infatti offerta a 1.55, si sale a 5.50 per il successo della squadra di Di Francesco, il pareggio è a 4.40. Più equilibrio nelle quote sul passaggio turno, ma comandano sempre i Reds, a 1.48 con la finale giallorossa a 2.60. Gli scommettitori si allineano al pronostico sul match, l’88% ha infatti puntato sulla vittoria del Liverpool e l’85% vede gli uomini di Klopp in finale La Roma nelle trasferte europee ha sempre subito gol. In 5 partite giocate lontano dall'Olimpico, Allison ha incassato ben 12 reti e se si pensa che i Reds hanno il miglior attacco della competizione, con 33 reti totali, si prevede un pieno di goal: l’Over 3,50 si gioca a 2.31, il finale più probabile è il 2-1 a 7.70. Nel Liverpool c’è una vecchia conoscenza della Roma, Mohamed Salah. In stagione l’egiziano ha già segnato 41 gol, di cui 8 in Champions, record per un giocatore Reds in una singola stagione di coppe europee. Proprio lui sarà dunque il pericolo numero 1 per la porta di Allison, la sua rete sembra scontata a 1.70. Tra i giallorossi è pronto a rispondere Dzeko, in goal a 2.50.