Dries Mertens contro Alexis Sanchez: chi farà più gol domani in Champions League? Il duello fra i “piccoli giganti” di Napoli e Arsenal non si realizzerà in campo, in quanto i due giocheranno partite diverse, ma sul tabellone di Snai, che proprio in occasione degli ottavi di Champions League lancia una nuova scommessa: si tratta di indovinare quale fra due giocatori, ognuno nella sua partita, segnerà di più. Una giocata che chiama all'appello fantasia e creatività dello scommettitore. Nello specifico, Mertens (in campo a Madrid contro il Real) è favorito nel duello con Sanchez (impegnato a Monaco con il Bayern), 4,25 contro 5,75, ma si può anche puntare sul pareggio (segno «X»), a 1,40.In lavagna figurano altre sfide stellari, a cominciare dal più classico dei duelli: Messi contro Ronaldo, con il portoghese, avversario domani del Napoli, favorito a 2,85. Leo, che se la vedrà questa sera al Parco dei Principi con il Psg, insegue a 3,40. Ci sono poi, tra oggi e domani, Aubameyang (3,30) contro Suarez (3,15) e Lewandowski (3,15) contro Benzema (3,30).