Alla Roma serve un miracolo nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Barcellona. L’Olimpico sarà quello delle grandi occasioni per spingere i ragazzi di Di Francesco all’impresa, ma segnare 3 reti ai blaugrana – senza subirne – sembra davvero proibitivo. Il pronostico di Sisal Matchpoint parla chiaro, la vittoria dei capitolini è a 5, si abbassa appena a 1.62 quella dei catalani, con il pareggio a 4.30. Il gol di Dzeko al Nou Camp tiene accesa una flebile speranza, ma per ribaltare il verdetto dell’andata servirebbe un miracolo, tanto che il passaggio turno della Roma viene offerto a ben 30 volte la posta. Per gli scommettitori il Barca è già tra le prime 4 d’Europa, il 98% ha infatti puntato sul passaggio turno di Messi e compagni. Per alimentare l’impresa la squadra di Di Francesco avrebbe bisogno di non subire goal, segno di una solidità difensiva che al momento non sembra possedere: i giallorossi hanno infatti subito goal in 4 degli ultimi 5 match disputati in casa. Ecco perché il 3 a 0 finale paga ben 80 volte la posta, mentre il 4 a 1 che porterebbe le squadre ai supplementari è addirittura a 125. Al contrario, i blaugrana vanno in goal da sei gare consecutive con una media di 2.6 a partita, bucare la porta di Allison sarà una passeggiata e il goal degli ospiti vale appena 1.05. In ombra nel match di andata, Messi vuole rifarsi andando in rete: la sua marcatura è a 1.60, mentre un altro goal di Dzeko vale 2.50.