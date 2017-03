La Champions entra nel vivo. Napoli si prepara ad ospitare il ritorno degli ottavi, in programma domani alle 20.45 al San Paolo, e dunque anche il Real Madrid, atteso in città tra qualche ora. Il programma del Real è stabilito: atterraggio alle 12.30 a Capodichino, trasferimento in hotel, conferenza stampa alle 18.30 al San Paolo e allenamento alle 19. I madridisti hanno letteralmente requisito un intero albergo del centro storico: Palazzo Caracciolo. L'area circostante è blindata, i percorsi del pullman della squadra obbligati e scortati, l'albergo sarà interamente a disposizione dei campioni d'Europa per tutto il periodo della trasferta e anche il personale dovrà rispettare regole ferree (vietatissimi anche foto e autografi).