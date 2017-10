Tre sconfitte e un pareggio nei quattro precedenti con il Real Madrid, un bilancio che pesa nelle scommesse sulla sfida di Champions tra il Tottenham e i Blancos. Due settimane fa, al Santiago Bernabeu, gli Hotspurs hanno strappato un prezioso pareggio che ha permesso loro di restare a pari punti con Zidane e i suoi nel gruppo H. Per la rivincita di domani le quote 888sport.it si schierano ancora una volta dalla parte del Real - appena battuto dal Girona in Liga - offerto a 2,12. Anche il Tottenham deve fare i conti con due ko consecutivi e un’offerta a 3,10, mentre un’altra «X» pagherebbe 3,70. Tre Under consecutivi nelle sfide tra le due squadre, esito che stavolta pagherebbe 2,60. Più in discesa la strada dell’Over, a 1,52, e in lavagna va forte anche il Goal a 1,44.