Nel lotto delle quattro semifinaliste di Champions è la squadra con la quota più alta per vincere il trofeo. Ma la progressione della Roma sulla lavagna dei bookmaker è stata comunque impressionante dopo l’impresa qualificazione contro il Barcellona. Dopo il 4-1 del Camp Nou i giallorossi erano dati addirittura a 1.000 nella scommessa su chi alzerà la coppa. Poi l’incredibile remuntada all’Olimpico che ha proiettato la squadra di Di Francesco in semifinale e nelle quote sul trionfo: in un attimo la valutazione sui giallorossi è stata tagliata di dieci volte tanto ed è passata a 11,00. In cima al pronostico svetta il Real Madrid, qualificatosi in extremis ai danni della Juventus e dato a 2,40. A seguire il Bayern Monaco, a 3,00, poi, subito prima della Roma, il Liverpool, offerto a 4,40.