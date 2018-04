Segnare più di 3 gol – senza subirne – al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, si preannuncia una missione impossibile anche se sei la Juventus. I bianconeri ci proveranno sicuramente nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo la débâcle dell’andata che li ha visti soccombere per 3 a 0. Ma il pronostico di Sisal Matchpoint non fa ben sperare: la vittoria con le Merengues è proposta a 5.30, mentre i padroni di casa sono quotati a un ben più probabile 1.59. Non se ne parla nemmeno per il passaggio turno, la semifinale dei bianconeri infatti è proposta addirittura a 50 volte la posta. Pessimisti anche gli scommettitori, l’80% vede il Real Madrid favorito nel match e il 68% lo dà già in semifinale.Solo per conquistare i tempi supplementari, la Juventus dovrebbe vincere per 3 a 0, un’impresa proibitiva offerta a 85 volte la posta. Più probabile un goal per parte, con l’1 a 1 dato a 8.