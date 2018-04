“ROMA-BARCELLONA” DI CHAMPIONS LEAGUE

DOMANI IN DIRETTA E IN HD SU CANALE 5



Domani sera, martedì 10 aprile, il match di Champions League Roma-Barcellona, valido per il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea per club, sarà trasmesso in diretta e in alta definizione su Canale 5 alle ore 20.45.



Telecronaca di Pierluigi Pardo con Massimo Paganin seconda voce. A bordo campo Francesca Benvenuti e Massimo Veronelli.



Al termine dell’incontro, servizi, commenti e interviste esclusive nel programma post-partita condotto da Sandro Sabatini, con Eleonora Boi. In studio Riccardo Ferri, Giovanni Galli e Graziano Cesari.



Partita e post partita saranno visibili anche in live streaming gratuito sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.