Roma-Barcellona (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si parte dal 4-1 dell'andata al Camp Nou, un risultato che rende impossibile o quasi la rimonta per i giallorossi. Di Francesco non fa turnover in vista del derby di domenica sera con la Lazio, schierando la difesa a tre e la coppia d'attacco Dzeko-Schick, preferito a El Shaarawy. Senza Perotti, recupera Under che va in panchina. Arbitra il francese Turpin.



FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Dzeko, Schick. (A disp. Skorupski, Bruno Peres, Pellegrini, Gerson, Gonalons, Under, El Shaarawy). All. Di Francesco.

BARCELLONA (4-3-1-2): ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Sergi Roberto; Iniesta; Messi, Suarez. (A disp. Cillessen, Denis Suarez, Dembelé, Paulinho, Paco Alcacer, André Gomes, Vermaelen). All. Valverde.