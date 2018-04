Cambiare qualcosa per cambiare il proprio destino, modificare il tuo credo per realizzare un'impresa. Ci pensa Di Francesco, per se stesso e per la sua Roma: via il 4-3-3, dentro un 3-4-1-2 iper offensivo, che possa provare a mettere paura alla difesa del Barcellona e a far esaltare il pubblico. "Dovremo essere bravi noi a infiammare il pubblico dell'Olimpico". E questa sera, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, i giallorossi vogliono scrivere la storia.



SCHICK DAL PRIMO - Il Barcellona punta ancora sul 4-4-2, con la coppia Messi-Suarez là davanti e Dembélé e Iniesta sugli esterni. Turno di riposo per Busquets, spazio a Paulinho al fianco di Rakitic. Per quanto riguarda la Roma, invece, Schick spalleggerà Dzeko all'assalto ai blaugrana, supportato da Nainggolan dietro di loro. El Shaarawy e Florenzi sugli esterni con De Rossi e Strootman in mezzo al campo. Un 3-4-1-2 pronto a cambiare in fase di non possesso, con Florenzi che tornerebbe ad abbassarsi sulla linea difensiva.



ROMA-BARCELLONA (Ore 20.45, in tv su Canale 5 Premium Sport HD)



ROMA: Alisson; Manolas, Fazio, Kolarov; Florenzi, De Rossi, Strootman, El Shaarawy; Nainggolan; Schick, Dzeko.



BARCELLONA: ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Dembélé, Paulinho, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez.