La Roma formato Champions ora convince anche i bookmaker. La netta vittoria contro il Chelsea consacra la squadra di Di Francesco nelle scommesse sulla qualificazione agli ottavi e soprattutto in quelle sul primo posto del girone, dove a inizio stagione i giallorossi erano messi in secondo piano. Dopo il 3-0 di ieri, la Roma è ora in prima linea per la leadership del gruppo C, a 1,85 (era a 4,50 subito dopo i sorteggi), alla pari proprio con i Blues. Basterà ottenere un pareggio in casa dell’Atletico Madrid il 22 novembre, o battere il Qarabag in casa per avere la certezza degli ottavi, obiettivo dato appena a 1,02. Si fa invece durissimo il cammino dei Colchoneros, ieri fermati sul pareggio dagli azeri: il passaggio del turno di Simeone è salito a 7 volte la posta.