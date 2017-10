Dopo una scorpacciata di calcio italiano, con ben tre giornate di campionato in poco più di una settimana, torna a suonare la musica della Champions League. Nel quarto turno della fase a gironi, le squadre italiane affrontano tutte una sfida di importanza capitale.Si parte stasera, alle 20.45, con la Roma che può contare sul fattore campo nello scontro con il Chelsea. All’Olimpico i capitolini tentano l’impresa che è sfuggita di un soffio allo Stamford Bridge, e cioè sconfiggere la compagine di Conte. Secondo i bookmaker di Stanleybet è una partita aperta ad ogni risultato, visto che il trionfo “Blues” è dato in quota a 2.70, con il segno X bancato a 3.30 e il successo giallorosso, che sarebbe una seria ipoteca sul passaggio del turno, a 2.65.In contemporanea, la Juventus vola a Lisbona allo Estàdio José Alvalade per affrontare lo Sporting Clube de Portugal nella sfida spareggio per il secondo posto nel girone. I bianconeri possono contare su un ritrovato Higuaín e partono favoriti a 1.98, mentre un successo dei padroni di casa è più difficile, dato a 4.00 su www.stanleybet.it. Il pareggio in questa partita, che favorirebbe comunque i ragazzi di Allegri in ottica qualificazione, si gioca a 3.40.