Il match di Champions League contro il Chelsea, domani sera all'Olimpico, è per la Roma uno snodo fondamentale sulla via della qualificazione e, in caso di vittoria, porterebbe gli uomini di Di Francesco al primo posto nel girone, proprio a spese degli inglesi che ora viaggiano con due punti di vantaggio. I quotisti Snai disegnano un pronostico in equilibrio quasi perfetto, con leggerissimo favore per la Roma: «1» a 2,60, «2» a 2,65. Un nuovo pareggio, dopo il 3-3 dell'andata, è a 3,40. Ottimismo dei quotisti Snai a proposito della qualificazione giallorossa, in lavagna a 1,40. Sta ancora meglio il Chelsea, a 1,04, mentre si è fatta in salita la strada per l'Atletico Madrid, a 2,35.