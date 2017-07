Napoli e Roma sono, al momento, in terza e quarta fascia per quanto riguarda la Champions League 2017/18. Possono, però, migliorare la loro posizione: se il Siviglia venisse eliminato la squadra di Sarri salirebbe in seconda; quella di Di Francesco, invece, scalerebbe in terza fascia se una tra Napoli, Dynamo Kiev, Ajax, Olympiacos e Liverpol venisse eliminata.