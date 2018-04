Il numero magico è 20, almeno per ciò che riguarda le scommesse sullo “show down” di mercoledì sera tra Roma e Liverpool. Venti è la quota che SNAI abbina al 3-0, risultato che garantirebbe ai giallorossi un epico approdo alla finale di Champions League, dopo il 5-2 incassato martedì scorso ad Anfield Road. Il 3-0 sarebbe uno straordinario remake del film andato in onda con il Barcellona, ma stavolta a Di Francesco andrebbe molto bene anche il 4-1, dato a 28 e, ovviamente, un mirabolante 4-0, che vale ben 50 volte la scommessa. Andando a pronostici più normali, per i quotisti SNAI la partita è aperta a tutte le soluzioni e i valori sono in equilibrio quasi perfetto: la vittoria della Roma, quale che sia il punteggio, si gioca a 2,50, il pari a 3,85, una nuova vittoria inglese è a 2,60. La Roma ha assoluto bisogno di puntare al gol, il Liverpool è permeabile in difesa e strepitoso quando contrattacca: facile prevedere una partita con molti gol e in effetti l'Over scende fino a un insolito 1,33, mentre l'Under (partita con meno di tre gol complessivi) va a toccare quota 3,00. Improbabile che una squadra rimanga senza reti: il No Goal è altissimo, a 3,15, il Goal precipita a 1,30. L'ex Salah, devastante all'andata, è di nuovo il bomber più caldo alla vigilia della sfida. Un altro centro dopo la doppietta di Anfield è offerto a 2,15. Immediatamente a ridosso c'è Dzeko, a 2,25, mentre Schick, che sta ritrovando la via della rete, è dato a 3,00. Occhio anche a Nainggolan (4,00) e, tra i Reds, a Firmino (3,00) e Mané (3,25).