La Roma soffre ma porta a casa il risultato: finisce 0-0 la prima partita del Gruppo C della Champions League, all’Olimpico contro l’Atletico Madrid. Un pareggio che fa morale, ma che lascia immutata la difficoltà dei giallorossi a superare il girone. Per la squadra di Di Francesco la qualificazione non è impossibile, piazzata a 2,50, ma nelle quote arrivano prima il Chelsea (ieri travolgente contro il Qarabag, battuto 6-0) a 1,15 e proprio l’Atletico, a 1,25. Stessa gerarchia, ma con una distanza più accentuata, nelle scommesse sul primo posto del girone: comanda il Chelsea a 1,90, poi i madrileni a a 2,40, segue la Roma, che però sale fino a 6,50. Quanto al sogno di vincere la Champions, i giallorossi sono dati a quota elevatissima: 150 volte la posta.