La Roma mercoledì sera volerà a Londra per giocare in casa del Chelsea. Anche in questo caso gli inglesi partono favoriti davanti al proprio pubblico, con la formazione di Conte data vincente su www.stanleybet.it a 1.63 contro il 5.60 per i giallorossi. Il pareggio – risultato che consentirebbe alla squadra di Di Francesco di mantenere la seconda posizione nel girone C – è invece quotato a 3.85.