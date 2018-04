Siviglia-Bayern Monaco (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per l'andata dei quarti di finale in Champions League. Dopo aver eliminato il Manchester United di Mourinho, Montella è chiamato a fare un'altra impresa contro i campioni di Germania. Per l'occasione non può contare sullo squalificato Banega. Heynckes, reduce da 11 vittorie di fila in Champions, deve fare a meno degli indisponibili Neuer e Coman. Ribery titolare, Robben e James Rodriguez in panchina. Arbitra l'italiano Orsato. L'unico precedente tra i due club è un'amichevole: il 28 settembre 1992, con Maradona da una parte e Matthaus dall'altra.