Torna la Champions League e stasera si scende in campo per i quarti di finale della competizione. Sulla carta la sfida meno equilibrata rispetto a Juventus - Real Madrid, appare lo scontro inedito tra Siviglia e Bayern Monaco, ma occhio alle sorprese, visto che la squadra di Montella nel turno precedente ha eliminato il Manchester United, vincendo all’Old Trafford (1-2). I tedeschi, d’altro canto, 5 volte vincitori della Coppa, sono passati ai quarti per il settimo anno consecutivo e con il ritorno di Heynckes (allenatore dell’ultimo triplete), non hanno perso un colpo: con la Bundesliga oramai quasi matematicamente in tasca, già in semifinale di Coppa di Germania e con 27 successi nelle ultime 30 partite, i bavaresi puntano dritti alla vittoria finale. Dopo lo schiacciante successo ai danni del Dortmund (6-0) in campionato, il blitz dei biancorossi allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan è offerto a 1,65 volte la posta su QuiGioco.it, mentre per il pareggio si sale a 4,29; poche chance in quota per gli spagnoli a 5,36 volte la posta.