Mercoledì 7 marzo, il match di Champions League Tottenham-Juventus, valido per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, sarà trasmesso in diretta e in HD su Canale 5 alle ore 20.45. Telecronaca di Sandro Piccinini con Antonio Di Gennaro seconda voce. A bordo campo Alessio Conti. Al termine dell’incontro, servizi, commenti e interviste esclusive nel programma post-partita condotto da Sandro Sabatini con Eleonora Boi. In studio Paolo Rossi, Ciro Ferrara e Graziano Cesari.