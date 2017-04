In quota parte leggermente avanti, ma sarà dura per il Borussia Dortmund rimontare il gol di svantaggio incassato nell’andata dei quarti di Champions contro il Monaco. I gialloneri ripartono dal 2-3 di una settimana fa e al Louis II la vittoria nella sfida di domani si gioca a 2,28 sul tabellone 888sport.it, contro il 3,95 del pareggio e il 2,90 dell’«1»; per passare il turno, però, è necessario che i francesi non vadano a segno per non complicare ulteriormente il cammino. Obiettivo difficile, visto che nelle partite di Champions giocate in casa durante questa edizione il Monaco ha vinto cinque volte e pareggiato in una sola occasione. Nelle scommesse sul passaggio del turno sono dunque Jardim e i suoi a dominare con un’offerta a 1,30, mentre l’impresa del Dortmund è data a 3,50.