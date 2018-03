Avevo visto l'Arsenal a Brighton. Avevo visto il Milan, due volte, all'Olimpico. Ci speravo ,ci speravo tanto. Invece la caratura tecnica e l'esperienza dei Gunners , unite a una prestazione bloccata e timorosa dei Ragazzi, hanno condannato i rossoneri ad una dolorosa, quanto netta sconfitta. Anche sul piano tecnico, il Milan ha giocato una brutta partita caratterizzata da troppi errori, da disimpegni spesso imprecisi, da palloni gettati lontano. Insomma una squadra ben lontana dalla bella copia mostrata nelle ultime settimane.



Le ragioni possono essere differenti a partire dal valore degli uomini di Wenger, dalla tensione e dalla emozione che ha frenato soprattutto i giocatori piu' giovani, dalla immaturità dunque di una rosa in piena fioritura ma ancora non profumata. Qualcuno ha sostenuto che il lavoro fisico di richiamo nei giorni di sosta forzata del campionato abbia appesantito le gambe dei giocatori,ma Gattuso ha negato questa ipotesi. Saranno 3.500 i tifosi presenti all'Emirates, tifosi che vogliono ammirare una squadra aggressiva, coraggiosa, che onori la maglia, puntando su uno spettacolare miracolo.



Lo aveva detto Gattuso in tempi non sospetti. Dopo il primo "schiaffo" avrebbe voluto capire quale sarebbe stata la reazione, un altro indicatore della crescita della squadra. Nella partita contro il Genoa, squadra ostica e determinata, si aspetta certamente il Milan del campionato. Perché le prefiche, insieme al loro pervicace disfattismo, vengano nuovamente gettate in quell'angolo dove le hanno messe l'entusiasmo dei 70 mila...fratelli che mi hanno fatto respirare una splendida serata da Milan del passato e ci auguriamo del futuro.