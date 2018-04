Palermo non è Hollywood: lo sa bene l'ormai ex presidente della società calcistica rosanero, l'italo-americano Paul Mario Baccaglini, che proprio con la società siciliana ha provato l'approdo nel grande calcio. Non è andata bene e i motivi sono stati diversi: quel che è certo è che il pittoresco 34enne per qualche mese è stato al centro dei riflettori del mondo del pallone nostrano, proprio come piace a lui, per poi uscirne repentinamente e definitivamente.



L'INFANZIA NEGLI USA E IL BASKET A LIVELLO AGONISTICO - Nato a Chicago, negli USA, nel 1984, Baccaglini nella propria vita ha svolto diverse professioni: cresce a Pittsburgh, da padre americano, Erik Frank, e madre italiana, Paola Baccaglini. Naturalizzato italiano, terminate le scuole elementari si trasferisce nel nostro paese, a Padova, città della madre, dove frequenta le scuole medie e il liceo scientifico: grazie alle origini statunitensi sviluppa la passione per il basket e inizia a giocare a buoni livelli, sfondando nel ruolo di guardia prima nel Petrarca Basket e poi, a livello agonistico, nella Patavium, a Padova, società dove svolge tutta la trafila delle giovanili e di cui diventa capitano, approdando in serie B2 a 16 anni, prima di passare all'Elvox, in serie B, e di chiudere la carriera in serie C1 e C2 nel Solesino.



DA RTL 102.5 A "LE IENE" - Ma non è lo sport la strada di Baccaglini, almeno non quello praticato: il suo sogno è diventare un personaggio del mondo dello spettacolo e prova a realizzarlo, lavorando prima in radio, a Radio Padova e a RTL 102.5, poi in televisione, come inviato de "Le Iene", programma di Italia 1 nel quale intervista in modo scherzoso e ironico diversi politici italiani, e come comparsa ne "Il testimone", programma di MTV condotto da PIF.



IL MONDO DELLA FINANZA E L'ACQUISTO DEL PALERMO - Dopo essere diventato famoso, l'italo-americano decide di entrare nel campo della finanza, diventando un trader: crea infatti il suo primo fondo commerciale, Keystone Group, e coofonda il fondo Integritas Capital con due soci, uno britannico ed uno australiano, attraverso il quale poi firma il precontratto per l'acquisto della società del Palermo, militante ai tempi in Serie A. Consigliere di amministrazione e segretario finanziario della Foundation International, società americana che si occupa di progetti a sfondo umanitario a livello mondiale, nel marzo del 2017 presenta davanti alla stampa il proprio piano di acquisto per la società rosanero: decide infatti di acquistare il 100% delle quote azionarie del Palermo da Maurizio Zamparini, nel mirino della critica per i risultati scadenti ottenuti nelle ultime stagioni.



ZAMPARINI DECIDE DI NON VENDERE: I SOLDI NON CI SONO - Il closing però inizia a slittare senza apparenti motivazioni: c'è anche chi parla di una mossa a sorpresa di Zamparini per togliersi momentaneamente dall'occhio del ciclone. Quel che è certo è che ad aprile, confermando il cronoprogramma da lui stesso stilato il giorno della presentazione ufficiale come nuovo presidente, Baccaglini indica tramite il sito ufficiale del Palermo Calcio la società che acquisirà il 100% delle quote del Palermo entro fine mese, registrata presso il Companies House (registro delle imprese britannico) per l'occasione il 14 giugno e dal nome YW & F Global Limited. Il primo di luglio però Zamparini rifiuta la sua offerta per l'acquisto del Palermo, ritenendola priva di sufficienti garanzie economiche e di conseguenza Baccaglini si dimette dalla carica di presidente del Palermo, dopo aver affermato di avere fatto "tutto il possibile per l'acquisto" e dopo essere apparso più volte in tv e allo stadio in maniera rassicurante.



VIA IL TATTOO E ADDIO A THAIS: BACCAGLINI OGGI - Personaggio sui generis, oggi Baccaglini è tornato a gestire i suoi affari: l'ex inviato delle Iene ha deciso di togliersi il tatuaggio con l’aquila nera e rosa, simbolo della sua ex società, fatto proprio all'arrivo a Palermo. Si è anche lasciato con la storica fidanzata, la modella brasiliana ed ex velina Thais Wiggers. Insomma, meno visibilità e notorietà per un uomo che è sempre stato abituato a sguazzarci: già, ma quanto durerà? Quale sarà la prossima mirabolante impresa di Paul Baccaglini? Ai posteri l'ardua sentenza.



@AleDigio89