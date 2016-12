Strana la vita di un calciatore capace di conquistare un triplete con il Barcellona nel 2009 (Liga, coppa del Re e Champions League), ben 5 campionati italiani con la Juventus, 2 coppa Italia, 3 supercoppe di Lega e 1 coppa America con la maglia dell'Uruguay. Stiamo parlando di Martìn Caceres, di cui si sono perse le traccie dalla scorso luglio quando è scaduto il contratto che lo legava al club bianconero.



I DUBBI SUL PIANO FISICO - Roma, Napoli, Milan, Fiorentina e Inter. Una lista di pretendenti decisamente importante, riavvolgendo il nastro a quelle che erano le indiscrezioni estive. Perchè un giocatore così può fare comodo a tanti, per qualità ed esperienza internazionale. Eppure, al 28 dicembre e con la Serie A già iniziata da qualche mese, Martin Caceres è ancora senza squadra. Uno svincolato di lusso che contemporaneamente spaventa un po' tutti, per via di quell'infortunio che a febbraio lo ha costretto a terminare in anticipo il proprio campionato, ma anche la propria avventura con la maglia della Juventus. Si è allenato a lungo da solo a Como, in attesa della chiamata giusta che tarda ad arrivare.



LA ROTTURA CON L'AGENTE STORICO - In questi mesi qualcosa è cambiato, almeno in quella che sarà la gestione dei diritti dell'eclettico difensore classe 1987: secondo indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, Caceres ha chiuso i rapporti professionali con il suo agente storico Daniel Fonseca, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi da attaccante. Spifferi di corridoio raccontano di come il procuratore sia stato considerato un ostacolo alle trattative imbastite nei mesi scorsi con Inter e Milan: troppo esosa la richiesta d'ingaggio e commissioni.



PROPOSTO ALLA FIORENTINA - Tanti mesi fermo ai box hanno convinto l'ex juventino ad abbassare le proprie richieste: potrebbe accontentarsi anche di cifre molto più contenute rispetto al suo ultimo ingaggio in bianconero. Con un biennale a 1,5 milioni di euro a stagione, Caceres è pronto a tornare in pista, senza dubbio una possibile occasione in vista di questa finestra di mercato invernale. Nei giorni scorsi, attraverso diversi intermediari, è stato nuovamente proposto a Pantaleo Corvino per la sua Fiorentina, non trovando un'apertura da parte della società viola. Un futuro ancora tutto da scrivere, tra la voglia di rimanere in Italia e la possibilità di chiudere la carriera in Premier League.