Non è vero che tutti gli anni sono uguali: ci sono lassi di 365 giorni che passano quasi senza colpo ferire, silenziosi e fin troppo indiscreti, e periodi invece che vengono ricordati anche a distanza di tempo per la loro straordinarietà, la ricchezza di eventi sportivi, storici o cinematografici. Si tratta del caso dell'annus domini 1998, passato alla storia per lo scandalo Lewinsky, meglio noto come Sexgate, in cui rimase coinvolto l’allora Presidente americano Bill Clinton, ma ricordato anche per tanti altri eventi.



20 ANNI DOPO - Vent'anni dopo, in occasione dell'anniversario dei Mondiali di Francia e dell'approssimarsi di quelli in Russia, e dell'uscita di serie cinematografiche o serie tv che hanno fatto epoca per i trentenni di oggi, come il primo lungometraggio di "American Pie" con la regia di Adam Herz o la prima stagione di "Dawson's Creek", serie televisiva statunitense del genere teen drama, creata da Kevin Williamson, abbiamo voluto vedere che fine hanno fatto i protagonisti di quella storica annata.



DA SPIELBERG A VASCO ROSSI, DALLA GUERRA IN KOSOVO A JUVE-REAL - Tra le canzoni di Madonna e degli Aereosmith, tra gli show di Paolo Bonolis e il premio Oscar di Steven Spielberg con "Salvate il soldato Ryan", tra la non vedente Annalisa Minetti che vince Sanremo Giovani e Vasco Rossi che trionfa al Festivalbar con "Io no", tra il successo televisivo della serie tv americana "The practice" e la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid di Mijatovic in finale contro la Juventus di Marcello Lippi, il 1998 è un anno che regala grandi emozioni ma anche momenti di buio e paura, come ad esempio quelli dovuti all'incessante guerra in Kosovo, descritta alla grande dal trio Jovanotti, Pelù e Ligabue nella canzone "Il mio nome è mai più".



DA DEL PIERO A ZIDANE, DA HAKKINEN A PANTANI - Dal punto di vista calcistico il 1998 è un anno di conferme ma anche di grandi novità: la Juve perde la Champions League in finale contro il solito Real, anche in quella stagione come quest'anno a causa di una decisione arbitrale dubbia, ma si aggiudica il venticinquesimo scudetto sotto l'egida del capitano Alessandro Del Piero ma in seguito al discusso arbitraggio del signor Ceccarini nel match di San Siro contro l'Inter; il Parma di Malesani trionfa in Coppa Uefa, la Lazio vince la seconda Coppa Italia della sua storia, ma il vero evento è il Mondiale di Francia, vinto proprio dai padroni di casa guidati da Zinedine Zidane nella finale contro il Brasile di Ronaldo. Marco Pantani si aggiudica il Tour de France, mentre il Mondiale di Formula 1 va al finlandese Mika Hakkinen su McLaren.



DALLA FONDAZIONE DI GOOGLE ALLA MORTE DI SINATRA - Il 1998 è però anche un anno di grande innovazione scientifica e di addii strappalacrime: il 4 settembre gli studenti Larry Page e Sergey Brin fondano Google Inc.nel garage di una villetta in California, il 14 maggio muore The Voice Frank Sinatra e il 9 settembre ci lascia l'immenso Lucio Battisti. Escono nei cinema film importanti come "Elizabeth", "Godzilla", "The Truman Show", "Armageddon" e "La sottile linea rossa", mentre si affermano canzoni come "Gimme Love" di Alexia, "Cercami" di Renato Zero e "La Copa de la vida" di Ricky Martin, inno dei Mondiali di Francia.



CHE FINE HANNO FATTO? - Vediamo dunque che fine hanno fatto venti anni dopo venti storici protagonisti di quell'anno che è rimasto nei nostri cuori:



- Bill Clinton: è rimasto attivo in politica facendo campagna elettorale per i candidati democratici, in particolare per la moglie nel 2008 e poi per Barack Obama.



- Monica Lewinsky: continua a svolgere il lavoro di psicologa, con particolare attenzione al cyberbullismo.



- James van der Beek: continua a svolgere il lavoro di attore, seppur non con quel successo che ci si sarebbe aspettati.



- Katie Holmes: attrice di successo, è stata sposata con Tom Cruise e ora ha una relazione con Jamie Foxx.



- Joshua Jackson: attore molto attivo in diversi lungometraggi.



- Michelle Williams: attrice di grande successo, è stata più volte candidata agli Oscar e ha avuto una relazione col defunto Heath Ledger.



- Seann William Scott: attore e uomo di spettacolo, ha avuto alcuni problemi di salute.



- Steven Spielberg: regista di successo, continua a sfornare film e nuove opere.



- Madonna: cantautrice, ballerina, attrice, regista, sceneggiatrice, stilista, produttrice discografica e cinematografica, non si ferma mai.



- Annalisa Minetti: non solo cantante ma anche atleta paralimpica e ballerina, ha vinto la Maratona di Roma.



-Predrag Mijatovic: dirigente sportivo ed ex ds del Real Madrid.



- Marcello Lippi: allenatore della nazionale cinese.



- Zinedine Zidane: allenatore del Real Madrid.



- Mika Hakkinen: ambasciatore della Mc Laren.



- i fondatori di Google: imprenditori miliardari.



- Alexia: è tornata a cantare dopo un periodo di pausa.



- Ricky Martin: cantante di successo internazionale, ha dichiarato nel 2010 la propria omosessualità.



- Fabien Barthez: pilota automobilistico e assistente allenatore.



- Davor Suker: presidente della federazione croata.



- Ronaldo: dirigente sportivo e ambasciatore.



