Stasera, oltre 28.000 tifosi dell'Union Berlino sono andati allo stadio. Non per vedere una partita, ma per fare, come ogni anno, il loro concerto di Natale. Da brividi.

è questa l'incredibile evoluzione dell'in italianosocietà calcistica tedesca con sede nella capitale e militante nellaSi tratta di una delle due società che nel dopoguerra assunsero la medesima nomenclatura di Union:mentre l'altra nella parte Ovest.- Entrambi i club nacquero dall': l'Union ebbe grande fortuna soprattutto nel periodo precedente la Prima Guerra Mondiale.: la squadra dell'Ovest fu una delle migliori fino alla costruzione del Muro, nel 1961, mentre, la squadra della Stasi, il Ministero per la Sicurezza di Stato, principale organizzazione di sicurezza e spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca, la fazione comunista della Germania post conflitto, ma anche con ile le varie squadre di- La storia, dalla riunificazione delle due Germanie in poi, è stata costellata da brusche cadute:che ha portato l'Union fino allae a una continua militanza nella seconda serie tedesca. La caratteristica più interessante è però quella legata allo stadio della seconda squadra più amata di Berlino, dopo l'Hertha: lo Stadion An der Alten Försterei (traducibile in, più comunemente noto comesito nel quartiere di Köpenick, è infattiNel 2008 infatti, più di 2000 sostenitori dell’Union diedero il loro contributo gratuito alla modernizzazione dello stadio, portando la capienza a 22.012 posti.- "Ok - direte - ma tutto questo che ci azzecca con il Natale?" Ci azzecca eccometutti gli anninon per una partita, maAssiepati sugli spalti e in mezzo al campo, intonano per il tempo della durata di una partitada "Jingle Bells" al più autoctono "O Tannebaum". Si tratta di un'idea nata nel 2003 per volere di 89 tifosi, che ritennero fossesolitamente della durata di un mese:anche per coloro che amano meno le feste.@AleDigio89