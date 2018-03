Che fine ha fatto Martin Caceres? Poteva essere il colpo giusto, a 0, per rinforzare una difesa in difficoltà, quella della Lazio: il nazionale uruguaiano, classe 1987, è stato un pilastro della retroguardia juventina dal 2012 al 2016. Un colpo d'esperienza, ma qualche problema fisico sembra condizionarne le prestazioni. Mister Simone Inzaghi, sino a qui, ha puntato poco, pochissimo su di lui: solo 5 presenze spalmate in tutte le competizioni. La conferma, eventuale, di Caceres passerà per l'assenso di Inzaghi. Che fino ad ora non l'ha certo promosso.



LA SITUAZIONE – Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, infatti, al raggiungimento di presenze pari alla metà delle partite giocate dalla squadra, scatterebbe il rinnovo automatico. Mancano 9 finali per la Champions, ora la Lazio dovrebbe puntare su di lui: Caceres può essere utilizzato sia nella difesa a tre che sulla fascia, e non ha mai demeritato. Per il futuro serve di più, soprattutto serve la fiducia di Inzaghi. Sarà solo il campo a dire se Martin Caceres rimarrà alla Lazio, ammesso che raccolga qualche altra presenza...