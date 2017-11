I bianconeri lo hanno voluto fortemente nei momenti finali dello scorso mercato estivo, quindi è difficile pensare che possano aver abbandonato l'idea di far di lui un perno della squadra futura dopo quanto accaduto a Bergamo e in Nazionale da agosto in avanti. Senz'altro, però, è necessaria una riflessione, nell'annata in cui Spinazzola era