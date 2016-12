Sono 12: ancora una vittoria per il Chelsea in Premier League. Nel Boxing Day i Blues battono il Bournemouth (dodicesimo successo consecutivo) e restano al comando in classifica con 46 punti, contro i 39 del Manchester City e i 37 del Liverpool che gioca questa sera contro lo Stoke. Quando manca una giornata alla fine del girone d'andata, la squadra di Conte è sempre più favorita per la conquista del titolo secondo i bookmaker: sul tabellone Snai il trionfo del Chelsea è sceso da 1,65 a 1,57, mentre sono in rialzo le quote delle inseguitrici. Da 5,50 a 6,50 il Manchester City, da 6,50 a 7,00 il Liverpool.