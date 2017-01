La sfida tra Antonio Conte e Claudio Ranieri perde un protagonista annunciato: Diego Costa. L'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo non giocherà la partita di sabato tra i campioni uscenti e i primi in classifica. Ufficialmente per dei problemi fisici alla schiena, ma secondo i media britannici ci sarebbero dietro altri motivi. Da una parte il mercato, con la ricca offerta pervenutagli dalla Cina, dove sarebbero già volati i suoi agenti. Dall'altra una presunta lite avvenuta questa settimana con un componente dello staff tecnico. Conte, oggi premiato come allenatore del mese per la terza volta di fila, lo ha ripreso sgridandolo (gli avrebbe detto: "Vai pure in Cina!") ed escludendolo dalla lista dei convocati. Diego Costa è il capocannoniere del campionato inglese con 14 gol.



CONFERENZA - Prima che scoppiasse questo caso, lo stesso Conte aveva dichiarato in conferenza stampa: "Terry? Resta qui. La partita di domani è molto importante per noi per ricominciare a vincere. Ranieri è un grande allenatore e un grande uomo, sono fiero di conoscerlo e ogni tanto ci sentiamo. Ha fatto un grande lavoro la scorsa stagione e non solo. Lo conosco da quando allenava in Italia, è andato al Chelsea, al Valencia, è un grande tecnico e si merita il premio Fifa, sono contento per lui. Non sono sorpreso dalla posizione in classifica del Leicester perché questo campionato è molto duro. Ma sono una buona squadra con buoni giocatori, forti e di talento. E con un grande allenatore. Capita a tutti di avere delle difficoltà, non dimenticate il Chelsea della scorsa stagione".

Come si legge sul quotidiano Guardian, per esonerare José Mourinho e il suo staff (con i collaboratori Rui Faria e Silvino Louro) nel dicembre del 2015, il Chelsea ha dovuto pagare una liquidazione da 9,5 milioni di euro.