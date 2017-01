Il propietario russo del Chelsea Roman Abramovich, è il più arrabbiato di tutti a causa della situazione venutasi a creare dopo il litigio tra il manager italiano Antonio Conte e l'attaccante Diego Costa, al punto di essere pronto ad usare il pugno di ferro con la punta ribelle, ponendo il veto a qualunque cessione in questa sessione di mercato. Quindi niente Cina, a dispetto del fatto che il suo agente, Jorge Mendes, sia volato da Shu Yuhui, proprietario del Tianjin Quanjian, per intavolare le trattative per il passaggio dell'attaccante spagnolo-brasiliano alla squadra allenata da Fabio Cannavaro: "Mendes è stato a casa mia pochi giorni fa, ci siamo fatti un'idea sul suo futuro: i contratti sono pronti. Il prezzo è quello giusto. Noi continueremo ad aspettarlo, ma alla fine del mercato potremmo anche prendere qualcuno altro. Abbiamo individuato una serie di obiettivi in attacco, abbiamo fatto un'offerta per Benzema. In passato abbiamo trattato per Cavani. Ma se in Cina cambiano i regolamenti le cose potrebbero andare diversamente ".Le parole a Tianjin Sports Channel del patron cinese.