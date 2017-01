Cesc Fabregas è uno degli "scontenti di lusso" della rosa del Chelsea: l'amore tra il centrocampista e Antonio Conte non è mai sbocciato e il suo addio ai Blues sembra imminente. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Star, Abramovich non intende svendere il proprio gioiello. In Italia i club maggiormente interessati allo spagnolo sono Juventus e Milan, ma per convincere i londinesi servirà un'offerta minima da 26 milioni di sterline.