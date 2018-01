Perso Dzeko, il Chelsea si è messo subito alla ricerca di un nuovo profilo per l'attacco e ha trovato l'accordo per circa 18 milioni di euro con l'Arsenal per Olivier Giroud. Secondo Sky Sport, per dare il via libera alla cessione del francese i Gunners aspettano di chiudere l'acquisto di Aubameyang dal Borussia Dortmund, che a sua volta spera di rimpiazzare il gabonese con Batshuayi, in uscita dai blues.